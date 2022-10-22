До 50 успеет: Миро высмеяла Бородину за желание родить в зрелом возрасте

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая «Дома-2» хочет стать мамой в третий раз, но после 40 лет, как ее близкая подруга.

Ведущая Ксения Бородина рассказала своим поклонникам о желании родить еще одного ребенка, но после 40 лет. В пример она привела свою близкую подругу, которая находится в положении в 45 лет, и телеведущая не прочь тоже пойти за малышом в зрелом возрасте. На это поспешила отреагировать Лена Миро.

«От кого собралась родить Ксюндель не сообщила, но уже точно понятно, что до 40 не успеет. Ну, ничего, — за 40, так за 40. Подруга же беременна в 45 и счастлива, так что время есть», — съязвила она в своем микроблоге.

Далее она произвела целый расчет, когда Ксения сможет вновь стать матерью. На поиск кандидата она отвела два года, еще год на то, чтобы определить его социальный статус и еще два могут занять другие обстоятельства.

«Давайте считать: два года, чтобы найти мужчину. Ксюндель уже немолод, так что быстрее не выйдет, при всем желании. Год на то, чтобы определить — бизнесмен он или как всегда. Узнав, что как всегда, создать ему образ в глазах общественности. На это тоже нужен год или даже два. Итого пять лет», — прикинула Миро.

Но это еще не все: год уйдет, чтобы получить по букету на каждый праздник, столько же — на организацию свадьбы, плюс 12 месяцев на медовый месяц и еще 360 дней — на пожить для себя.

«Уже 48 лет будет Ксюнделю? Отлично. До 50 успеет, так что все, как обещала. Уложилась в сроки „точно за 40“. Главное, чтобы на каком-то этапе все не сорвалось, а то начинать заново — времени нет», — заключила Миро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина поделилась планами относительно эмиграции из России.