Масштабы катастрофы нарастают: политолог о ситуации в энергосистеме Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Удары по критической инфраструктуре Незалежной продолжатся, пока киевская власть не одумается и не прекратит обстрелы мирного населения на российской территории.

Кумулятивный эффект от российских ударов по энергосистеме Незалежной нарастает, тогда как ресурсы украинской стороны для экстренного латания брешей в энергетической инфраструктуре уже почти исчерпаны. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил журналист и политолог Юрий Светов.

Ранее в этот день в «Укрэнерго» сообщили, что масштаб повреждений энергосистемы в результате взрывов превысил последствия ударов 10–12 октября.

«Они правильно отмечают. Нанесенный урон накапливается, получается кумулятивный эффект. Они очень храбро рапортовали, что урон невелик, и они молниеносно восстанавливают его. Удары продолжились, возник вопрос ремонта. Оборудование-то Украина не производит, все ведь на советских запасах держится. Они, видимо, стали заканчиваться», — предположил Светов.

Он напомнил, что смысл ударов по украинской энергосистеме заключается в том, чтобы заставить киевскую власть одуматься и прекратить обстреливать мирное население новых территорий России, Белгородской и Курской областей.

Кроме того, по словам Светова, с утратой критической инфраструктуры киевский режим лишается возможности заработка на поставках электроэнергии в Европу.

«Почему это называется критическая инфраструктура? Не только потому, что она обеспечивает энергией саму Украину. Они же во время этих военных действий продолжали продавать электроэнергию и на этом прилично наживались, потому что в Европе возникли проблемы с электроэнергией. А теперь их этой возможности лишают. Почему они так рвутся к Запорожской атомной электростанции? Не только, чтобы использовать ее для шантажа — они хотят восстановить снабжение с нее и зарабатывать деньги», — заявил политолог.

Еще одна цель уничтожения энергетической инфраструктуры Украины — разрушить коммуникации и осложнить поставки украинским войскам западного оружия, добавил политолог.

«Сами западники говорят, что, если бы не их поставки, то Украина давно бы сложила оружие. Западные поставки поддерживают их боевой потенциал, поэтому, если мы затрудним перевозки или сделаем их вообще невозможными, тогда и у украинских войск другая будет ситуация, и, соответственно, нашим солдатам будет легче», — подытожил Светов.

С 10 октября ВС РФ наносят массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на теракты, устроенные ее спецслужбами на территории России. В частности, речь идет о взрыве на Крымском мосту, унесшем жизни нескольких человек.

Ранее политолог Дмитрий Солонников в комментарии 5-tv.ru рассказал, как долго киевский режим сможет справляться с уроном, наносимым энергетической инфраструктуре Украины российским высокоточным оружием.