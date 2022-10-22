«Подъем!»: Инна Чурикова вышла на связь впервые после падения со сцены

Инна Чурикова впервые после падения со сцены прокомментировала свое состояние

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Актриса рассказала, когда стоит ожидать ее возвращения на сцену.

Летом 2022 года актриса Инна Чурикова во время репетиции упала со сцены и получила серьезную травму. Долгое время она не выходила на связь с поклонниками и никак не комментировала свое состояние, однако Teleprogramma.pro смогла связаться с актрисой.

Чурикова была немногословна и не стала раскрывать детали своего самочувствия, но пообещала зрителям вернуться на сцену.

«Как только организм скажет: „Подъем!“ — я и буду играть», — рассказала актриса.

В театре имени Вахтангова 20 и 21 октября должны были показать постановку с участием Инны Чуриковой. Пресс-служба театра сообщила, что спектакль «Аудиенция» отменен. Театр объяснил СМИ, что Чурикова, играющая главную роль, не восстановилась после неудачного падения.

Несколько месяцев назад 78-летняя актриса получила травму грудины, ребер и подвздошной кости. Актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу, но вскоре ее отпустили домой. Главным показанием врачей было — соблюдение постельного режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж актрисы, режиссер Глеб Панфилов, который находится рядом с актрисой, рассказал о состоянии жены Инны Чуриковой.