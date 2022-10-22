Недоношенные малыши Юлии Ефременковой: ведущую выписали из роддома спустя месяц

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Знаменитая ведущая рассказала, что должный уход за недоношенными близнецами могли обеспечить только в клинике.

Ведущая Юлия Ефременкова родила недоношенных близнецов. После долгого врачебного наблюдения, наконец-то, настал день выписки. О состоянии малышей и дальнейших планах новоиспеченная мама рассказала в своем блоге.

Звезда «Дома-2» стала мамой в сентябре 2022 года. Однако она сразу сообщила, что выписка будет нескоро, потому что ее малыши появились на свет раньше положенного, на 34-неделе беременности. Ефременкова объяснила, что сохранить жизнь ее детям после преждевременных родов смогут только в клинике.

«У нас недоношенные малыши. Они появились на свет на 34-й неделе беременности. Это естественно, что сейчас им нужна особая забота со стороны врачей», — рассказала молодая мама.

Ефременкова переживала за малышей, которые первое время находились в специальном боксе под строгим присмотром врачей. Но когда ситуация стала лучше, медсестры перевезли близнецов в палату к маме. Каждый день к семье заглядывал отец Тамба-Тамба Свет-Амур Мондезир. Пара ждала дня, когда семья сможет воссоединиться за пределами больницы.

«Очень хочу выписаться с двумя детьми одновременно, а не так: сначала с одним ребенком, потом — с другим. Психологически не представляю этого», — рассказывала подписчикам Ефременкова.

Малыши продолжат наблюдаться у квалифицированных врачей. Супруги надеются, что дома мальчики смогу быстро набрать вес.

«Они едят через зонд. Кормлю своим молоком, потом подключаю смесь. Я мою их, обнимаю. Целую, говорю с ними — это так для меня важно. Когда в первый раз взяла одного сына на руки, а он такой маленький — всего 1800 граммов, — было страшно до ужаса! Но в эти моменты все равно ощущаешь себя счастливым человеком!» — написала ведущая.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о состоянии недоношенных близнецов Ефременковой после реанимации.



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