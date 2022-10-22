Bentley за ребенка: Лену Катину из «Тату» заподозрили в беременности

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Поклонники уверены, что автомобилем за 29 миллионов муж решил отблагодарить Катину за наследника.

Участница группы «Тату» Лена Катина вышла в свет в наряде, который выигрышно подчеркнул изменения в фигуре певицы. Гости мероприятия не могли не обратить внимание на округлившийся животик Катиной — пишет 7Дней.ru.

Рыжая из «Тату» надела на встречу черные кожаные брюки и облегающий серый свитер. Счастливые супруги позировали перед камерами, и Катина даже не пыталась скрывать свои формы. Однако никаких комментариев об интересном положении «татушки» пара не дала.

Поклонники считают, что подтверждения и не нужны. По их мнению, о скором пополнении в семье говорит дорогой подарок, который благодарный за ребенка муж Дмитрий Спиридонов недавно сделал Катиной. Муж-миллионер подарил певице роскошный Bentley Bentayga в цвет волос певицы.

«Похоже, Bentley за 29 миллионов рублей бизнесмен подарил возлюбленной в честь этого события», — строят догадки подписчики.

37-летняя Лена Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова в июне 2022 года. Торжество прошло в узком семейном кругу, а после пара отправилась отдыхать в Турцию.

Дмитрий Спиридонов несколько лет назад узнал, что у него есть злокачественное образование в области щитовидной железы. Весной у него случился рецидив рака. Спиридонов открыто признавался, что Катина стала смыслом его жизни, опорой и поддержкой в борьбе с заболеванием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как началась история отношений певицы и миллионера. По словам Спиридонова, все случилось быстро — они пили вместе коньяк, а вскоре купили дом недалеко от места знакомства.