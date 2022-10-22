Нет света в конце тоннеля: как Украина будет выживать без электричества

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Удары по энергоинфраструктуре Незалежной почти обесточили несколько регионов страны.

Бизнес на Украине — на грани краха из-за мощных ударов по энергетической инфраструктуре страны. Последние обстрелы случились 22 октября — в результате почти обесточены несколько регионов страны. Сегодня это Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Сумская области. А также — Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, а еще Запорожская и Кировоградская. Сможет ли пережить случившееся экономика Незалежной, какие попытки будет предпринимать Киев по ее восстановлению и есть ли шансы на импорт энергоресурсов из Европы? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил политолог Дмитрий Журавлев.

Эксперт считает, что бизнес на Украине после пережитых атак активно сворачивается — крупной промышленности нужны большие энергоресурсы, без них не выжить.

«Бизнес уже после тех атак сворачивается, потому что бизнес предполагает избыточные мощности, которых больше нет. А что касается влияния на экономику, то это означает, что крупная промышленность, а Украина, как и Россия, страны крупной промышленности — это сталелитейный машиностроительный завод, автомобильные и далее по списку — остановятся. Потому что ей нужно много энергии. А в условиях ликвидации энергетической инфраструктуры много энергии просто не будет, даже если та же ГЭС имени Ленина будет продавать, важно, чтобы было куда передавать. А вот тут возникнут большие сложности. <…> А следом — социальные последствия, потому что промышленность — это самая большая по количеству работающих в ней отрасль экономики», — отметил собеседник.

Он полагает, что Украина в данной ситуации задумывается об импорте электроэнергии. Но с этим возникнут проблемы — соседствующей с государством Европе самой не хватает ресурсов и вряд ли она захочет делиться с соседями. Да и с логистикой тоже все плохо — от Польши страна отрезана, других путей нет.

«Если где-то и энергия найдется, как ее передать? Потому что если Польшу отрезали, то провода-то как пойдут? Венгрия очень „любит“ Украину, чтоб не сказать грубее… А там, по-моему, других границ нет, если только через Румынию, но ей самой энергии не хватает», — рассуждает эксперт.

Но даже в сложившихся реалиях, считает он, Украина вряд ли осознает, что виновата во всем сама. Но протрезветь придется.

«То, что нехорошо, понимать начнут. Потому что будет холодно, голодно. Водопровод, простите, тоже на электротяге. И в этой ситуации люди обычно трезвеют, не скажу, что кардинально, но трезвеют», — подчеркнул Журавлев.

Что же касается властей высшего эшелона, то тут, по мнению собеседника все очевидно: судьба народа — последнее, о чем думают наверху.

«Им, извините за мой французский, глубоко плевать, что делается с обычными людьми. И они это демонстрировали многократно, и до начала специальной военной операции тоже демонстрировали», — уверен политолог.

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