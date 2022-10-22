Горы посуды и «кровать бомжа»: как живут вместе Милохин и Некоглай

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

Знаменитый комик Гурам Амарян заглянул в гости к друзьям и был шокирован.

Популярный блогер Даня Милохин живет в съемной квартире в центре столицы. Недавно он позвал к себе погостить друга, блогера Некоглая. Кумиры молодежи согласились продемонстрировать, в каких условиях они живут и приняли участие в съемках YouTube-шоу.

Комик Гурам Амарян в своем проекте приходит в гости к звездам выностит на суд общественности их «грязное белье». Он заглянул к Дане Милохину и его соседу Некоглаю и показал не только интерьер их жилья, но и подробно описал атмосферу и условия.

С первой минуты нахождения в квартире комика смутило количество обуви в коридоре. Общая обстановка оказалась не лучше — бардак везде, куда не кинь взгляд.

«Гостиная Дани Милохина. Очень круто, красиво, но почему в таком дерьме? Брат, ты же знал, что придут люди», — возмущался Гурам Амарян.

Комик собирал грязные вещи и посуду по всей квартире. Сам Милохин прокомментировал, что предпочитает готовке заказанную из ресторанов еду. Блогер также добавил, что никогда не запускал свою посудомоечную машину.

«Фу! Как она воняет! Она невероятно воняет. Без шуток, просто разберись. Так не должно пахнуть. Как жалко, вы не видите операторов. Камеры сейчас должны поплыть вниз», — отметил Амарян.

Однако в ходе экскурсии по квартире комика больше всего впечатлила комната друга Милохина. Особенно Амарян был шокирован состоянием постели Некоглая. По его словам, помещение было похоже на жилье «бомжа», а все предметы мебели и интерьера в ней были ужасно грязными.

«Вы здесь всей комнатой жопу вытираете? Кровать — полное дерьмо. Говорят, нельзя в одежде и обуви на кровать ложиться. Сюда даже в одежде нельзя, потому что все в говне будет. Как вы здесь спите?» — возмущался Амарян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Даня Милохин хотел бросить фигуристку Евгению Медведеву на ледовом шоу. Исполнителя и фигуристку подозревали в отношениях, вышедших далеко за пределы профессиональных.