Пользователи о новом снимке Волочковой: «Прямо фетиш какой-то»

Балерину Волочкову раскритиковали за снимок ее ступней в пуантах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Эпатажная балерина продолжает баловать аудиторию подробностями частной жизни.

Необычный снимок своих ног опубликовала в социальных балерина Анастасия Волочкова. Экс-прима Большого продемонстрировала публике свои натруженные ступни в пуантах.

«Мои ножки без этих пуант не могут. Это самая драгоценная и удобная обувь для меня», — подписала фото Волочкова.

Запись вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

«Бедные изуродованные ступни»; «Как куриные лапы»; «Сколько же трудов вложено в этот подъем»; «Зачем все время тыкать ноги в камеру? Прямо фетиш какой-то», — написали в ответ юзеры.

Волочкова шокировала снимком «изуродованных» ног. Источник фото: Instagram* / volochkova_art

Однако жизнь Анастасии волнует не только обычных людей. Более того, ее внешний вид не всегда является основным поводом для обсуждений. В частности, оперная певица Мария Максакова высказала мнение относительно отношений балерины и ее бывшего избранника, олигарха Сулеймана Керимова. Оперная дива заявила, что миллиардер стал подозревать свою половинку в измене, сделав ее существование невыносимым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто «выклевал» мозг Волочковой.



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