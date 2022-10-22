Пей таблетки, дед: Моргенштерн* посвятил песню обидевшему его Гуфу

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Артист не смог простить коллеге и другу предательства и трусости.

Рэпер Моргенштерн*, как и обещал, выпустил новый альбом. Его артист записал в Дубае, где живет почти год из-за проблем в России. Певец не скрывает, что за рубежом у него далеко все не идеально — ни бизнеса, ни роскоши, ни славы. Все это вылилось в затяжную депрессию и творческий кризис. И только в последние недели вдохновение вернулось и результат себя не заставил долго ждать. Правда, в новых композициях слышны старые обиды. Под раздачу попал певец Гуф.

Своему коллеге и другу в альбоме LAST ONE он посвятил целый трек. Вместо него, правда, должна быть совместная композиция звезд, но все пошло не по плану. Если верить словам песни, Гуф в последний момент передумал.

«И вот уже в Израиле с Лешей Долматовым

Покурили, обсудили клип за обедом,

Романов подготовил технику с командой,

Но за два часа до съемок: «Алло, я не приеду», — говорится в песне.

Сотрудничать с Моргенштерном Гуф, видимо, отказался из-за страха — все дело в статусе артиста: кто знает, чем закончится творческий союз с иноагентом. Рэпер даже не купился на выгодное финансовое предложение коллеги.

«Я предложил тебе забрать семьдесят процентов,

По мне — так неплохая пенсия для деда.

Тебе, считай, котлета упала с неба

Чего ты меня морозишь, Ice Baby?» — недоумевает Моргенштерн.

Не упустил возможности артист упрекнуть Гуфа в продажности, назвал его стариком и посоветовал пить лекарства:

«Эй, шкет, пей таблетки, дед

Кто тебя так напугал в этот день?».

При этом обиженный Моргенштерн не ставит точку в отношениях с коллегой. Он обещает ему вернуться к разговору через пару лет.

«Знаешь, я как твой второй подбородок

Ведь от меня ты уже не избавишься», — заключил автор трека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак ответила Моргенштерну на его оскорбления.

* — признан иноагентом в России.