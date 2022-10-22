Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов мобилизованным

Мобилизованные смогут отдавать долги по налогам и взносам по частям

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Играть роль в сроках будут виды платежей, долг разрешат отдать в рассрочку.

Отсрочку по уплате налогов и взносов для мобилизованных утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства подписал соответствующее постановление.

В пресс-службе кабмина уточнили, что сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам продлены. Помимо этого отсрочка будет действовать как в течение всего периода службы, так и еще несколько месяцев после ее окончания. Играть роль будут виды платежей.

«Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после окончания службы. Для предоставления налоговых деклараций — со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца. Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка — со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвертого месяца после этого», — уточнили в пресс-службе.

Также документ распространяется на бизнесменов, являющихся руководителями и учредителями компаний. Задолженность можно будет оплачивать в рассрочку. Первый платеж составит одну шестую общего долга, а дальше его можно будет гасить каждый месяц равными частями.

В России была объявлена частичная мобилизация для защиты суверенитета, территориальной целостности страны и обеспечения безопасности россиян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда завершится частичная мобилизация.