Планы Штатов раскрыты: политолог про ситуацию с дивизией США рядом с Украиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Christopher Stewart; Ruptly / White House; Ruptly / Spc Joshua Cowden US Army; Ruptly; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Политики понимают, что возможная Третья мировая война уничтожит цивилизацию, но действия натовских военных ведут к эскалации.

Штаты разместили в Румынии десантную дивизию «Кричащие орлы» для участия в учениях. Ее командир заявил о готовности войти на территорию Украины вопреки утверждения Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участие в боевых действиях.

Стоит ли России опасаться, что США примут участие в украинском конфликте, рассказал политолог Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. По его словам, американская дивизия входит в состав сил быстрого развертывания, и решение о развертывании этой группировки в 300 тысяч человек было принято на саммите в Мадриде.

Эксперт отметил, что американские войска должны будут присутствовать в странах Прибалтики, Польше, Румынии. Высадка, подчеркнул собеседник, происходит уже сейчас. В частности, при высадке в Польше войска США сразу убыли на границы с Россией и Белоруссией.

«Если говорить о том, что американская усиленная группировка присутствует на территории Румынии, есть опасность, они могут быть использованы и в Приднестровье, где находится наш миротворческий контингент, а в дальнейшем могут осуществить бросок на Украину в район Одессы, поэтому вмешательство блока НАТО становится все более значимым, откровенным», — прокомментировал Кнутов.

По мнению политолога, США, с одной стороны, заявляют о том, что они «категорически против эскалации», но реально американские военные эту эскалацию осуществляют.

«Самое страшное, что вмешательство американских и британских военных реально ведет к тому, что может вспыхнуть Третья мировая война», — пояснил специалист.

Он подметил, многие политики понимают, что это недопустимо, и Третья мировая будет означать гибель цивилизации, при этом действия натовских военных могут привести к конфликту, который будет невозможно остановить. Также Кнутов ответил на вопрос о том, почему командиры дивизий позволяют себе подобные заявления, противоречащие словам официальных лиц.

«Есть один доклад, где четко сказано о том, что действия и слова политической элиты США не должны соответствовать друг другу. То есть, если Штаты делают все для того, чтобы изменить в России систему власти, сместить руководство страны, ввести проамериканские силы и разделить страну на части, то ни один политический деятель США на эту тему говорить не должен. То есть слова и дела расходятся полностью», — сказал Кнутов, добавив, что американский генерал, сделавший заявление о возможном входе войск на Украину, выразил не свою точку зрения. Задачу он получил, по словам политолога, от своего командования. Само же командование получило эту задачу от руководства Пентагона, что соответствует прошлым заявлениям ведомства.

В частности, там говорили, что если РФ начнет одерживать решительную победу на Украине, то за океаном готовы ввести свои сухопутные войска и военно-воздушные силы на территорию страны.

«Таким образом, слова командира дивизии раскрывают реальные планы Штатов в отношении своего участия в боевых действиях», — добавил политолог.

Также Кнутов привел примеры, как США поставляли Украине системы ПВО и другое вооружение, хотя обещали этого не делать. Более того, он подметил, чтобы научиться использовать некоторое американское оружие, нужно пройти как минимум полугодовое обучение. Говоря конкретней, решение о поставке зенитно-ракетных комплексов было принято около полугода назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как США хотят не допустить успеха России на Украине.