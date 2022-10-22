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Шоумен считает, что певице закрыт путь на российскую эстраду из-за политических взглядов.

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Вера Брежнева могла сменить фамилию. Эксперт считает, что артистка перешла черту в отношениях с россиянами. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«В принципе? это логично вполне, я думаю, это решение в том числе и ее супруга было. А так как он продюсер опытный… Все-таки Вера Брежнева перешла определенную черту в отношении волеизъявления наших граждан и официальной позиции государство, и как Вера Брежнева имя носит уже такой токсичный характер», — говорит продюсер.

Более того, уверен собеседник, свое сценическое имя артистка может уже похоронить на просторах России, гастролировать с ним нельзя.

«Поэтому вполне логично, что она стартует с новым брендом. Может, пытается обнулить эту историю, может быть, даже и меняет свою точку зрения, дабы облегчить себе путь на эстраду», — полагает Рудченко.

Он не исключил, что певица, возможно, захочет вернуться и на российскую сцену под новым брендом.

К слову, свою последнюю композицию Вера Брежнева записала на украинском языке под названием «Вишиванка». Она — о разлуке и любви, о том, как украинские женщины передавали любимым мужчинам тепло души с помощью стежков на холсте. Авторы песни — поэт Николай Сома и композитор Оскар Сандлера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Мария Погребняк не верит в гуманизм Веры Брежневой.