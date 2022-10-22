Максакова про Керимова и Волочкову: «Сулейман выклевал мозг»

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Прима Большого была очарована тем, что любимый всегда в курсе, где она.

Балерина Анастасия Волочкова всегда льстит бывшему избраннику, олигарху Сулейману Керимову, считая его чуть ли не любовью всей жизни. Но мир шоубиза примечателен своими интригами, сплетнями и слухами.

По мнению оперной певицы Марии Максаковой, именно тот самый богач испортил приме Большого как жизнь, так и карьеру. По словам оперной дивы, миллиардер стал подозревать свою половинку в измене, сделав ее существование невыносимым.

«Сулейман выклевал мозг Волочковой, которую заподозрил в неверности. Раньше я говорила об Анастасии в лучших интонациях и даже не рассказывала, кто поломал ей всю биографию. Это сделал Керимов. Он начал достаточно яркую компанию против балерины, подкупая людей в Большом театре. Теперь ей остается только рассаживаться в шпагат. Но, мне кажется, он у нее уже не настолько хорош и широк. Поэтому мозг в этот момент у нее вытекает, оставляя мокрые пятна», — приводит слова Максаковой StarHit.ru.

Эпатажная балерина говорила, что мечтала быть рядом с политиком, но против было ее окружение. По словам самой Волочковой, она даже не смотрела на других мужчин и не давала повода ее ревновать. Тем не менее, это не спасло отношения. Выяснилось, что «большой брат» постоянно следил за Анастасией.

В частности, речь идет о неких сыщиках. Ей же казалось, что Керимов просто-напросто угадывает, где она, и это, по ее словам, было замечательно. Но позже она нашла диктофон в диване, поняв, что олигарх никогда не доверял артистке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому сделала комплимент Волочкова.