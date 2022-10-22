Директор Моисеева ответил на обвинения брата певца: «Возраст или голова»

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Сергея Гороха обвиняли в удерживании силой покойного артиста, а также в присвоении себе его наследства. Что на это ответил сам помощник покойного?

Директор покойного певца Бориса Моисеева Сергей Горох прокомментировал нападки на него со стороны брата артиста Маркса Толкача. По мнению родственника Моисеева, Горох намеренно прятал от публики и родных певца в последние годы жизни, а также, воспользовавшись нездоровым состоянием знаменитости, присвоил себе многомиллионное наследство.

«Это бред, я не буду вступать с Марксом в перепалку. Для этого есть компетентные органы, суд. Вот через суд и компетентные органы я готов с ним общаться», — заявил Горох в беседе с Teleprogramma.pro.

Сергей Горох добавил, что не станет лично выяснять отношения с Марксом Толкачем. Он подчеркнул, что брат не общался с Моисеевым долгие годы.

«Если он утверждает, что спустя 12 лет узнал, что у Бори было три инсульта, о чем тут можно говорить вообще? Я в шоке от этих слов», — сказал представитель покойного артиста.

Менеджер предположил, что обвинения со стороны Маркса — это его проблемы, которые он более не намерен комментировать.

«Может быть, это возраст или голова», — заключил директор.

Помимо Маркса Толкача, в деле о смерти Бориса Моисеева появился еще один персонаж — шоумэн Стас Барецкий назвал себя сыном умершего певца. По его словам, он является внебрачным ребенком Моисеева и Валерии Новодворской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем певица Кристина Орбакайте приезжала на могилу к Моисееву.

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