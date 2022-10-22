Бывший разведчик США назвал слабую сторону Украины

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Зима приближается, а у Киева остается все меньше времени, чтобы обеспечить людей теплом. Пока на чаше весов перевешивают амбиции режима.

Россия имеет энергоносители и инфраструктуру, чтобы пережить зиму, чего не скажешь об Украине, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. Он выступи в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«У них (России — Прим. ред.) есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замерзнут насмерть», — сказал эксперт.

Бывший военный подчеркнул, что Незалежная умоляла Североатлантический альянс поставить им комплекты зимнего оборудования в размере 100 тысяч единиц, поскольку его нет у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Риттер порассуждал на тему будущего Великобритании. По мнению экс-разведчика, проблемы в британской экономике разрешатся тогда, когда пост премьер-министра займет человек, признающий ущерб ограничительных мер в отношении России для Соединенного Королевства.

«Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа!» — подытожил бывший разведчик.

К слову, Еврокомиссия (ЕК) заявляла о планах по отказу от российских энергоносителей на 90% к концу текущего года, однако после диверсии на нитках «Северных потоков», глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что это саботаж, пригрозив ответными действиями. Правда, не уточнив, кому именно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Европу ждет кошмарное будущее.