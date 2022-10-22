CBS News: американская дивизия «Кричащие орлы» готова войти на Украину

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Американские власти не раз говорили, что их солдаты не станут участвовать в украинском конфликте, но кое-кто не прочь пролить кровь своих военнослужащих.

Штаты перебросили в Европу 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях, сообщает CBS News. Уточняется, что ее командир готов зайти на украинскую территорию, несмотря на утверждение Белого дома о том, что американские солдаты не принимают участия в боевых действиях на Незалежной.

«101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США», — передает источник.

В материале отмечено, что командир не единожды сообщал журналистам о готовности солдат перейти границу Украины в случае военной эскалации или атаки на Североатлантический альянс. По данным телеканала, в дивизии числятся более четырех тысяч военнослужащих, размещенных на румынской территории.

Россия начала спецоперацию в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов в конце февраля. В результате проведенных референдумов в состав России добровольно вошли четыре региона — Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему украинские боевики жестоки к российским журналистам.