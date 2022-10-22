Откуда? Страдающая от безденежья Айза вышла в образе за 12 миллионов

Жаловавшаяся на безденежье Айза пришла на интервью в наряде за 12 миллионов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Экс-супруга знаменитого рэпера Гуфа последние полгода только и рассказывала, как ей не хватало средств на жизнь. Что изменилось?

Экс-возлюбленная рэпера Гуфа Айза, как и многие знаменитости, за последние годы столкнулась с немалыми проблемами. Пандемия, а позднее и тяжелая политическая обстановка в мире сильно ударили по кошельку женщины. 37-летняя блогер жаловалась, что ей буквально не хватает денег. Однако на днях рассказала, как на самом деле обстоит дело с финансами. Кажется, экономией средств в жизни Айзы вовсе и не пахнет.

В середине октября Айза похвасталась в социальной сети дорогой покупкой: она приобрела роскошный особняк. На днях она посчитала, сколько стоит один ее образ. Сумма оказалась больше 12 миллионов рублей.

Страдающая от безденежья Айза вышла в образе за 12 миллионов. Фото: YouTube / Дымоход

«Футболка — тысяча рублей, украшения — тысяч 20. Подвеска — 50 тысяч. Кольцо с бриллиантом пять каратиков — дорого, восемь миллионов рублей. Еще есть Rolex с бриллиантами. Не знаю сколько, мне папа подарил. Наверное, миллиона 2,5. На мне очки Marc Jacobs стоимостью в 20 тысяч, слайды Yeezy — 30 тысяч», — перечисляла Айза в интервью Саше Великолепному.

При этом она рассказала, как зарабатывает деньги. В первую очередь, отметила Айза, она профессиональная мама. Помимо этого у нее есть бренды одежды, украшений. И еще она играет на бирже. При этом знаменитость владела салоном красоты, но весной жаловалась, что, возможно, его придется закрыть. Как сейчас обстоят дела с ее заведением, неизвестно.

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