Садальский высмеял Меньшову за критику Познера с помощью эротичной фантазии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Николаевский Ванёк

Знаменитый актер жестко ответил ведущей, которая на днях решила перевоплотиться из телеведущей в критика известнейшего интервьюера.

Актер Станислав Садальский жестко отреагировал на слова Юлии Меньшовой о журналисте Владимире Познере. Напомним, на днях телеведущая назвала манеру говорить интервьюера устаревшей. По ее мнению, 88-летний Познер уже не способен работать также, как и молодые журналисты. Якобы он путает факты, что не позволительно для профессионала.

Как отметил Садальский, работа Меньшовой не особо отличается интеллектуальностью и профессионализмом. В подтверждение своих слов он объяснил, как телеведущая ведет себя на интервью.

«Наверно, Юлек права, открытый рот во время интервью — это выглядит эротично и навевает мысли и ассоциации… Рот открыт и, как бы прощу прощения, словно готов что-то принять. Будь-то язык или сами знаете что. У меня только такие мысли и возникают», — язвительно высказался Садальский в своем блоге.

Станислав Садальский — актер театра и кино. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Меньшова на критику Садальского пока никак не отреагировала. Но раньше она признавалась, что не воспринимает актера и все его изречения серьезно. Они, по ее словам, начались, когда та стала вести одну из программ на Первом канале. Тогда Садальский активно критиковал ее работу, а теперь актер переключился на Николая Цискаридзе. Но, кажется, и про Меньшову не забывает.

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