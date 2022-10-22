В ООН раскритиковали секретаря СНБО Данилова за слова о русском языке

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Ранее Алексей Данилов заявил, что на территории страны должны быть только два языка: английский и украинский.

В Организации Объединенных наций (ООН) обратили внимание на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о русском языке. Он заявил, что русский язык должен полностью исчезнуть в стране. По его мнению, на территории Незалежной должны остаться только английский и украинский языки. Говоря о русскоговорящих украинцах, он отметил, что при достижении с ними взаимопонимания Украине грозит опасность.

Как сказал Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в словах Данилова есть только бесполезность и ничего более.

«С начала этого конфликта мы видели много риторики, которая, мягко выражаясь, не приносит пользы», — цитирует Дюжжарика РИА Новости.

Как добавил Дюжаррик, слова, как и действия, имеют большое значение.

К слову, в последние годы на Украине установился курс на запрещение использования русского языка. Власти страны закрепляют это на законодательном уровне. Так, Верховная рада запретила российские книги и песни. Композиции на русском языке нельзя включать в общественных местах.

Российские власти отмечали, что Москва хотела бы видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и культуру. Президент России Владимир Путин отмечал — Россия не намерена вести себя также, как украинские власти, то есть запрещать на территории РФ украинскую культуру. По мнению главы государства, это незаконно.

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