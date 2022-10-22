Приходько требует признать Потапа и Каменских угрозой нацбезопасности Украины

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Украинская певица требует «отменить» знаменитый дуэт на Украине. При этом они являются ее соотечественниками.

Украинская певица Анастасия Приходько требует властей Украины признать певицу Настю Каменских и ее супруга, рэпера Потапа угрозой национальной безопасности. Она не стесняется жестких высказываний в адрес Потапа, сообщает StarHit.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против украинских артистов, которые находятся на территории России. Приходько такой расклад устроил, но она не обнаружила в списке старого неприятеля Потапа с женой Каменских.

«Поддерживаю, но есть вопросы! Где Елка? Дорн? Пирожков? А где все остальные? Потап? Лобода? Где? По какому критерию судят? Один молчит, другая в 2017-м была у Урганта, это я, кстати, про Каменских, у Потапа звание Народный вместе с женой!» — негодует Приходько.

Больше всего Приходько задевает тот факт, что Потап «переобулся» в своих взглядах. Когда он начал осуждать действия России на территории Украины, певица обвинила рэпера в попытках быть патриотом.

Приходько принимала участие в российском проекте «Фабрика звезд-7», и стала его победительницей. В 2009 году она поехала на Евровидение представлять Россию.

Украинский семейный дуэт Потап и Настя сбежал из России с началом СВО и обосновался в Мадриде. Ощутив безопасное расстояние, Потап начал яростно поливать грязью Россию, где ранее зарабатывал немалые деньги. Рэпер начал грозить российским звездам расправой за поддержку спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако соотечественники скептически отнеслись к проснувшемуся в певце патриотизму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцев взбесил концерт Потапа и Каменских в Праге.