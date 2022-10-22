«Я пока не работаю»: Фриске улетела в Турцию с ребенком за счет отца

Сестра Фриске призналась, что у нее нет денег на отдых в Турции

Фото: Instagram* / fresh_natalia

Сестра знаменитой покойной звезды призналась, что показывает мир своей дочке за чужой счет. Но кто оплачивает ее мечты?

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья призналась, что у нее нет денег на путешествия, однако на днях она впервые показала своей дочке Луне море. Новоиспеченная мама остановилась в Алании, где сейчас очень мягкая температура для отдыха с ребенком.

Наталья Фриске с дочерью Луной. Фото: Instagram* / fresh_natalia

Наталья Фриске призналась в своей социальной сети, что спонсором отдыха стал ее отец Владимир Копылов, ведь после родов Фриске сидит дома в декрете и не имеет стабильного дохода. Дедушка решил взять на себя расходы и порадовать долгожданную внучку и любимую дочь.

«Спасибо нашему дедушке, что он дал нам такую возможность, ведь я пока не работаю. Вообще у меня в планах было рожать ее в Америке, но… Что ни делается, все к лучшему», — поделилась сестра Фриске.

Я счастлива, теперь я мама. Фото: Instagram* / fresh_natalia

Ребенок Натальи Фриске был очень желанным, ведь она долго не могла забеременеть от бывшего мужа Сергея Вшивкова из-за генетической несовместимости. По словам Фриске, ее экс-супруг был психически нездоров и поднимал на нее руку. Им по сей день приходится общаться из-за совместного бизнеса - у бывших влюбленных кафе на Шри-Ланке.

Родить у Фриске получилось от московского парикмахера Александра Титова. Однако Луну Фриске воспитывает без отца, и не планирует знакомить дочь с папой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Фриске сыграет свою сестру в фильме о ее жизни. Участница группы «Блестящие» скончалась в 2015 году, но память о ней живет по сей день.

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