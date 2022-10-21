Потомок российских царей Георгий Романов стал отцом

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Полный титул новорожденного: Его светлейшее высочество князь Александр Георгиевич.

Виктория Беттарини подарила своему супругу, наследнику российских царей Георгию Романову, сына. Новорожденного назвали Александр. Об этом говорится в послании его матери Марии Владимировны, внучки двоюродного брата Николая II.

«21 октября 2022 года у невестки нашей, ее светлейшего высочества княгини Виктории Романовны, супруги сына нашего и наследника его императорского высочества цесаревича и великого князя Георгия Российского, родился сын, внук наш, который получил имя Александр», — говорится в тексте.

Она попросила всех соотечественников помолиться всевышнему о здоровье и благополучии новорожденного. Также представительница императорского дома назвала титул новорожденного: Его светлейшее высочество князь Александр Георгиевич.

Как сообщил «Интерфаксу» директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов, это первое с 1917 года рождение ребенка в династии Романовых на территории России.

Георигий Романов женился на дочери итальянского дипломата Роберто Беттарини в прошлом году. Пара сыграла свадьбу на исторической родине князя: венчание прошло в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Как ранее писал 5-tv.ru, Великий князь Георгий Романов объявил о помолвке.