Шакира рассказала о чувствах после расставания в новом клипе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cezaro De Luca; 5-tv.ru

Героиня поет о бывшем возлюбленном и критикует его за нарциссизм и нелюбовь к семейным узам.

Шакира представила клип, в котором показала, во что превратилась ее жизнь из-за измен футболиста Жерара Пике. Героиня поет о бывшем возлюбленном и критикует его за нарциссизм и нелюбовь к семейным узам.

Конечно же, фанаты увидели в этом намек на недавнее расставание звезды со спортсменом. Он оказался неверен колумбийской диве и это несмотря на то, что певица ради отношений поставила карьеру на второе место и даже переехала в Барселону, чтобы быть рядом с Пике. Все жертвы оказались напрасны.