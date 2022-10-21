Вооруженные силы РФ наступают на Артемовск

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Мы являемся свидетелями того, что наступательная операция продолжается.

Продвигаются наши подразделения под Артемовском. Его освобождение, по словам военных экспертов, станет переломным моментом. Поскольку именно туда Киев перебросил самые подготовленные силы. Националисты успели создать там мощный укрепрайон. Выбивать их оттуда непросто. Кадры с передовой — у Дениса Кулаги.

Вначале на борту Урала проходим вторую линию обороны на Артемовском направлении. Затем с пехотой, уже ногами подходим к огневым позициям, где дежурят по целям гаубичные расчеты. Сначала аккуратно проходим через уже отбитые небольшие населенные пункты, где, надо отметить, стало намного тише.

А дальше, уже маленькими группами, по полям и лесному массиву. Здесь уже наши бойцы разделяются согласно поставленным задачам. Наша задача — выдвинуться в дозор для раскрытия переднего края противника, корректировки огня и нанесения артиллерийского удара по противнику. Самоходки уже наведены и заряжены и только ждут сигнала.

Огонь — иногда приходится работать из укрытия. И только слышать, как работают наши артиллерийские орудия. Дело в том, что, чем ближе мы подходим к Артемовску, тем очевиднее становятся для противника позиции. Ну вот, такие условия работы. Что ж, самое главное, мы являемся свидетелями того, что наступательная операция продолжается.

С другого фланга расчеты «Д-30» также демонстрируют слаженную работу при подготовке к удару по заявленным координатам. Мгновение — и снаряд в казеннике. Следом еще один залп, далее — двадцать секунд и приходит ответ от корректировщика — цель поражена.

При хорошей корректировке и правильно наведенных установках два-три снаряда и все великолепно попадает. Наше орудие точно бьет и хорошо. Орудиям надо срочно менять позиции.

В условиях колоссального риска наши самоходки добрались до новой огневой и вот, во время ведения боя, сейчас орудия ориентируют, ну и нам осталось дождаться времени, когда начнут работать наши парни. Пока же мы со стороны наблюдаем, как по позициям ВСУ реактивная артиллерия нанесла зажигательный удар.

В эту же минуту по горизонту работает наша авиация: пара штурмовиков, которые сейчас заходят на бахмутское направление. Донецкая погода в этот раз капризнее обычного. Солнце быстро затмевают тучи и в регионе снова мелкие дожди. Укрываемся на очередном отбитом мелком опорном пункте ВСУ — на улице куски от разбитых орудий украинских силовиков.

На полу разбросаны шприцы — остается только догадываться, были они использованы в медицинских целях или нет. В сухом помещении организовали что-то вроде музея трофейного западного вооружения. В ближайшее время это все дополнит и без того крупную коллекцию подарков от западных партнеров.