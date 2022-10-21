Анна Большова может не понести наказания за смертельное ДТП

По делу о смертельном ДТП с Анной Большовой пока не возбуждено уголовное дело

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Полиция не стала возбуждать уголовное дело. Необходимо установить, когда и каким образом попавшая под колеса женщина получила травмы.

Актриса Анна Большова стала участницей смертельного ДТП в Калужской области. Попавшая под колеса женщины погибла на месте. Однако, по данным 5-tv.ru, полиция не стала возбуждать уголовное дело. Органы передали дело Следственному комитету, где продолжаются проверки.

Правоохранители ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, которая покажет, от чего на самом деле умерла Олеся Борисенко. В ходе комплекса мероприятий необходимо установить время смерти, какие травмы и когда получила получила погибшая. Только после заключения экспертов удастся перейти к следственным действиям.

У Борисенко осталось два ребенка. Старшему — четыре года, младшему — два. Пострадавшая состояла на учете как не исполняющая материнские обязанности надлежащим образом и не следящая за детьми. Отмечается, что Борисенко пила, курила и неоднократно уходила из дома.

Предположительно, старшего ребенка заберет себе отец. Второго возьмет под опеку сестра Борисенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что специалисты обнаружили в крови погибшей около четырех промилле алкоголя. Такие показатели могут возникнуть только после выпитого за короткий промежуток времени литра водки. Большова была трезвой и самостоятельно вызвала скорую помощь и полицию на место происшествия.