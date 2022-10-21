«Так не гоняют»: на Большову подают в суд после ДТП

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Родственница пострадавшей уверена, что знаменитость попытается скрыть свою вину.

Сестра погибшей Олеси Борисенко, которую сбила актриса театра «Ленком» Анна Большова, будет подавать в суд на звезду. По мнению Виктории Желтовой, в ДТП виновата именно водитель, а жертва попала под машину случайно.

«Навряд ли она (Олеся Борисенко — прим. ред.) должна быть виновной. Почему она должна быть виновной в том, что ее сбили?» — приводит ее слова издание «360».

В том числе она раскрыла некоторые подробности злополучной ночи. Тогда сбитая Борисенко общалась со своими двумя детьми, после чего гражданский супруг отвез женщину в Грачевку к сестре. Однако путь мужчина решил проделать не с левой стороны, а с правой, где дорога не так освещена. После мужчина высадил Олесю на темной развилке.

«На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали», — задалась вопросом собеседница издания.

Ту ночь Виктория провела в поисках, а утром позвонила в полицию. Сама актриса не связывалась с семьей пострадавшей, хотя похороны жертвы ДТП уже прошли.

Теперь Желтова уверена, что Анна Большова попытается выкрутиться из положения и скрыть вину, поэтому намерена вершить справедливость через суд. Больше всего ее возмутило месячное ожидание проведения экспертизы, ведь сестра умершей рассчитывала на короткий срок.

Ранее стало известно о смертельном ДТП с участием Анны Большовой в Калужской области. Ночью звезда сбила пешехода насмерть. Им оказалась нетрезвая женщина, она умерла еще до приезда врачей, которых артистка вызвала сразу после происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные детали аварии с участием Анны Большовой.