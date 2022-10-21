«Хоронила» заживо: как Лиз Трасс уклонялась от интервью

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Премьер Британии продержалась на посту менее двух месяцев. Букмекеры уже делают ставки на предстоящие выборы.

Не успела премьер Великобритании Лиз Трасс подать в отставку, а вокруг ее работы уже бурлят страсти. По словам бывшей помощницы Трасс Кирсти Бьюкенен, которая была советником главы правительства в ее бытность министром юстиции, политик выдумывала смерти родственников, чтобы уклониться от нежелательных интервью.

Бьюкенен в подкасте Whitehall Sources отметила, что, когда нужно было отвертеться от встреч с журналистами, Трасс говорила, что у нее умерла тетя или кузина.

«Только второстепенные люди, такие как тети, двоюродные братья и сестры и прочее — я не говорю о крупных членах семьи», — сказала экс-помощница.

Как подчеркнул влиятельный политик тори Майкл Гоув, вопрос больше состоял не в том, уйдет ли премьер с поста, а в том, когда именно это произойдет. По его утверждению, она оправдала свое нелестное прозвище «человеческая ручная граната», пишет издание Deadline.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому проиграла Лиз Трасс.