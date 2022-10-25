Звездные неплательщики: кто из знаменитостей избегает уплаты алиментов на детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, как Екатерина Климова, Дана Борисова и другие звезды добиваются справедливости по отношению к своим детям.

Знаменитые мамы призывают к ответу бывших мужей! Почему успешные и обеспеченные звезды скрывают свои доходы и не хотят платить алименты на детей? Из-за чего Екатерина Климова подала в суд на Игоря Петренко? Какую сумму переводит на дочь экс-супруг Даны Борисовой? Удалось ли Пелагее выиграть дело против Ивана Телегина? И правда ли, Павел Мамаев требует вернуть ему уже выплаченные деньги? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

СМИ облетела новость: актриса Екатерина Климова подала в суд на своего бывшего супруга Игоря Петренко. По словам актрисы, мужчина уже несколько месяцев не перечисляет ей алименты на сыновей Гордея и Корнея. Как сообщает пресса, актер задолжал уже 360 тысяч рублей.

«В случае неуплаты алиментов человек может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. А также судебный пристав-исполнитель может ограничить даже его выезд из страны», — уточнила юрист Евгения Галкина.

Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись восемь лет назад. После расставания оба говорили, что смогли остаться друзьями и продолжают общаться ради сыновей.

«Нет, у нас нормальные отношения, просто цивилизованные. И дети наши — это та тема, которую, в общем, мы обсуждаем. Больше ничего», — рассказала актриса Климова.

Но ситуация изменилась, когда Игорь снова женился и супруга Кристина Бродская родила ему троих дочерей.

«Дети от разных женщин… надо интересы всех детей учесть. Лучше все прописать заранее, четко: что, кто, чего, как делим, как расходимся», — считает бизнесмен Андрей Ковалев.

Сам Петренко комментировать ситуацию отказывается. А после вопроса журналиста про алименты сразу уходит.

«Я не в курсе, это мы выясним», — уверяет актер.

Певица Пелагея тоже судилась со своим экс-возлюбленным, хоккеистом Иваном Телегиным. Спортсмен утверждал, что артистка, в отличие от него, не тратила свои гонорары на семью. И требовал выплатить ему компенсацию. А также отдать часть квартиры, которая была куплена матерью звезды.

«Изначально мы подали иск о расторжении брака. А иск о разделе имущества подал Иван», — уточнил адвокат Пелагеи Филипп Рябченко.

«Это очень низкий поступок. Мне кажется, здесь, прежде всего, была какая-то зависть к ее большим гонораром, к ее популярности, к ее славе», — считает светский журналист Александра Кошкина.

Но Телегину не удалось увеличить свой банковский счет. Суд встал на сторону Пелагеи.

Громкий развод Павла и Аланы Мамаевых обсуждала вся страна. Скандально известный футболист сначала закрутил роман с испанской моделью, а потом женился на лучшей подруге своей жены — Надежде Санько. Бывшие приятельницы превратились в злейших врагов. Они оскорбляли друг друга, не стесняясь в выражениях.

Во время отношений с Аланой Павел очень тепло относился к ее сыну от первого брака. Но после расставания мужчина отказался от мальчика.

«Он его называет папой. Он планировал усыновить его. Все, Алекса просто вычеркнули из жизни. Как будто его и не существовало», — поделилась бывшая жена Павла Мамаева.

Она считает, что футболист просто не хотел платить за Алекса алименты. Ведь до этого Павел пытался сэкономить и на своей родной дочери! По словам Аланы, сначала спортсмен перечислял по 30 тысяч рублей, при этом его ежемесячный доход составлял десять миллионов рублей! И только когда бывшая жена обратилась в суд, предложил увеличить эту сумму до 150 тысяч, а также оставить ей квартиру в Москве и два автомобиля.

«Он готов был отдать все ей: ее же собственную квартиру, ее же собственное парковочное место, отдать ей ее же два автомобиля. И давать, слушайте, 150 тысяч рублей в качестве алиментов при зарплате в десять миллионов», — удивляется адвокат Вадим Лялин.

Недавно стало известно, что Павел передумал. И теперь пытается через суд уменьшить сумму выплат и просит Алану вернуть ему часть денег, которые она якобы тратила не на детей, а на себя. Летом этого года Мамаев ушел из подмосковной команды «Химки» и теперь числится официально безработным. А значит, больше не в состоянии платить.

«Тут все дело в его новой девушке. Потому что, как говорят, женщина — шея, мужчина — голова. Куда шея повернет, туда голова и пойдет. Она из-за своей какой-то жалости, женской ревности, плюс я знаю, что у них появился свой ребенок. Ей хочется, чтобы меньше средств шло в эту семью», — считает журналист Кошкина.

Отличился и коллега Мамаева, бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев. Когда его жена, баскетболистка Катерина Кейру, была на пятом месяце беременности, спортсмен переписал их квартиру на свою мать и снял с общих счетов все деньги. А потом просто сбежал от супруги.

«Это была, так скажем, опора в нашей семье. Какие-то, мне казалось, человеческие качества, что он никогда не предаст. Мы обсудили все, и все, что мы обсудили, именно туда он воткнул нож», — высказалась Катерина Кейру.

Баскетболистка с ужасом вспоминает, как за несколько недель до родов отстаивала права своего будущего ребенка в суде. И ей это удалось. По решению суда, Новосельцева обязали вернуть Кейре квартиру. Теперь она живет там с сыном Теодором. За прошедшие три года его отец так и не нашел времени пообщаться с наследником.

«Было интересно на его день рождения, как он решится хотя бы написать поздравления или как-то еще, но он не позвонил», — рассказала баскетболистка.

Телеведущая Дана Борисова уже полгода судится с бывшим мужем. Предприниматель Максим Аксенов каждый месяц переводит дочери Полине алименты в размере 15 тысяч рублей. По словам Даны, этой суммы ни на что не хватает!

«Только за этот месяц я предоставила реальные абсолютно чеки на 82 тысячи, которые были потрачены на Полину. Пятнадцать тысяч — английский язык, пятнадцать тысяч — испанский язык», — уточнила телеведущая.

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Недавно прошло очередное заседание, на котором теледива требовала увеличить выплаты. Бизнесмен ответил, что не может давать больше из-за проблем с финансами.

«Жалостливые истории, что его кинули на деньги, что он купил квартиру в ипотеку, что дом, оказывается, в Испании он продал за долги», — не поверила Дана.

Борисова уверена: Аксенов специально занижает официальный доход, чтобы не платить ни одного лишнего рубля собственной дочери.

«Он — учредитель, генеральный директор фирмы с зарплатой в двадцать пять тысяч. За прошлый год у них была прибыль этой его фирмы — 26 миллионов. А в этом году фирма принесла 56 миллионов», — поделилась телеведущая.

Пока суд не удовлетворил требований Даны. Но теледива заявила, что продолжит бороться ради дочери. Следующее заседание назначено на 16 ноября.