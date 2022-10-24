Новая муза: кто вдохновил Сергея Зверева на откровенную фотосессию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, кто вывел стилиста из депрессии.

Сергей Зверев признался: у него появилась новая возлюбленная! Что за женщина покорила сердце шоумена? Правда ли, что она избавила его от депрессии? И зачем король гламура сел на строгую диету? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Когда я вижу все красивое, сразу вдохновляюсь», — сказал шоумен.

В жизни Сергея Зверева наступила светлая полоса. Скандально известный стилист перестал воевать с соседями и жаловаться на безденежье. А на недавнем светском мероприятии он впервые за последние годы появился в короне, чем немало удивил гостей.

«Сегодня — да! Все позитив, все хорошо», — заявил Зверев.

Стилист признался: долгое время он страдал от депрессии. Уход из шоу-бизнеса, забвение, закрытие салонов красоты и проигрыш на выборах в Бурятии вогнали артиста в тоску. Но теперь все позади. Зверев признался, что он влюбился!

«Это моя муза. Я долго искал, долго», — утверждает шоумен.

Сергей рассказывает: свою избранницу он встретил в театре. Стилист пришел на спектакль и увидел на сцене ее!

«Ценю талант, очень ценю, когда я вижу, что кто-то безгранично талантлив», — отметил Зверев.

Оказалось, что сердце шоумена покорила 50-летняя актриса Мария Аронова! Зверев говорит: он никогда так много не смеялся, как в тот вечер!

«Это передать невозможно. У меня болело все, что под ребрами, от смеха», — уверяет стилист.

После спектакля Зверев вручил новоявленной музе цветы. И решил, что теперь он будет посещать все спектакли с участием Ароновой!

«Мы познакомились. Вы же знаете, я сам не люблю навязчивых людей, поэтому я не навязывался в гримерку, за кулисы, нет. Я ей подарил цветы, мы поцеловались», — рассказал король гламура.

Сама актриса к новому поклоннику отнеслась более чем благосклонно!

«С большой нежностью отношусь к Сереже. Он был недавно на спектакле, я его видела в зале. Мне было бесконечно приятно. Он подарил мне украшения, цветы», — поделилась артистка.

Актриса Мария Аронова. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Но как на это смотрит законный муж Марии Ароновой? Ведь актриса уже больше 20-ти лет счастлива в браке с Евгением Фоминым. У них двое взрослых детей и даже шестилетняя внучка Антонина!

«У него, конечно, шансы есть, потому что он человек свободный, интересный, богатый. Поэтому, мне кажется, это был бы такой союз, все бы о нем говорили. Я думаю, что совет да любовь!» — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

«Мария Аронова и Сергей Зверев, представляете? Вот оно, наконец-то совпало, друзья! Всю жизнь мы ждали этой пары!» — заявил Прохор Шаляпин.

Зверева ничуть не смущает, что избранница замужем. Он говорит, что у него наконец-то появилось желание жить на полную катушку. Недавно эпатажный стилист выложил в своих социальных сетях пикантное фото, на котором он позирует абсолютно обнаженным!

«Это лайт, раньше-то у меня более (откровенные — Прим. ред.) были», — прокомментировал фото стилист.

«Если я буду выглядеть как Сергей Зверев, то я тоже буду ходить в откровенных нарядах», — утверждает блогер Мария Погребняк.

«У Зверева шикарная фигура, дай бог каждому в 50 с лишним лет так выглядеть. Он просто выглядит как мальчик», — считает журналист Грозданов.

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Поклонники в восторге от внешнего вида 59-летнего стилиста. Впрочем, сам Зверев считает, что его параметры далеки от идеала. Поэтому он решил сесть на диету и сбросить еще минимум пять килограммов.

«Перед съемками я ничего не ем», — рассказал Сергей Зверев.

Звезда обещает: как только он приведет себя в форму, то сразу устроит еще одну откровенную фотосессию на радость фанатам. Вдруг Мария Аронова тоже оценит?