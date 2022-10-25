Никакой пластики: Стас Михайлов раскрыл рецепт отличного внешнего вида

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, каким видит будущее своих детей знаменитый певец.

Стас Михайлов признался: он не хочет, чтобы дети пошли по его стопам! Почему исполнитель не желает пускать наследников в шоу-бизнес? С какими сложностями столкнулся певец в начале своей карьеры? Что за трагедия заставила его поверить в свои силы и стать артистом? В чем секрет его крепкого брака? И как звезде удается поддерживать физическую форму? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Стас Михайлов — один из самых популярных артистов российской эстрады. Его песни знает и поет вся страна. А билеты на концерты раскупаются моментально!

«Я беру, наверное, все-таки песней. Эти песни меня самого трогают, потому что для меня они важны», — заявил певец.

Однако путь к славе у него был непростым. Стас с детства любил петь, но не относился к своему увлечению серьезно. Был уверен, что никогда не сможет добиться успеха на большой сцене. Перед тем как стать кумиром российских женщин, Михайлов успел поучиться в университете гражданской авиации в Минске и поработать грузчиком в одном из магазинов Адлера. Он выпекал булочки и держал видеопрокат. А когда Михайлову было 20 лет, его жизнь перевернулась — погиб любимый брат.

«Поменять я хотел бы одно, наверное, — вернуть брата, которого нет на свете. Больше ничего», — утверждает исполнитель.

После трагедии молодой человек понял, что жизнь одна и надо стремиться к своей мечте. Он начал петь в ресторанах родного Сочи, а вскоре отправился в Москву. Но покорить столицу оказалось сложнее, чем думал начинающий артист. Несколько лет Михайлов писал песни «в стол». Все изменилось в 2004 году, когда его композиция «Для тебя» прозвучала в эфире одной из радиостанций.

В тот момент Стас проснулся знаменитым. Он, наконец, ощутил, что все старания были не напрасны.

«Я с детства хотел петь. Я не знал, что у меня будет такой долгий путь и тяжелый, на самом деле тяжелый путь, потому что петь-то я захотел в 20 лет, а известность получил в 40. Эти 20 лет жизни — это мой такой непростой путь», — рассказал артист.

Сейчас Михайлов не только знаменитый певец, но и многодетный отец. У них с женой Инной шестеро детей: двое общих и еще четверо — от предыдущих браков. Стас часто публикует на своей странице фотографии наследников. Но признается: не хотел бы видеть их в шоу-бизнесе.

«Нет, я не хочу, чтобы они занимались музыкой. Это не тот мир, который им нужен, точно», — считает певец.

Михайлов уверен: самое главное — вовсе не карьера. Он мечтает, чтобы дети нашли свое личное счастье.

«Я хочу, чтобы мои девочки выросли не удачливыми, а счастливыми. Это очень важно, чтобы они состоялись как матери, как женщины», — поделился Михайлов.

Стас на себе испытал все трудности становления артиста и понимает, как сложно жить с творческим человеком: гастроли, съемки, ненормированный график.

«Устаешь уже, с годами устаешь. Переезды, перелеты, часовые пояса. У меня же был период, когда я работал 13 лет без остановки», — вспоминает артист.

Все это не способствует укреплению семьи.

«Потому что это жизнь вне дома, жизнь ночами, переезды, перелеты. Это так кажется, что это все легко. На самом деле это очень тяжелый труд. Не все мужчины могут это выдержать, и не все женщины готовы отказаться ради карьеры, ради семьи», — считает Стас Михайлов.

Согласилась с этим мнением и Анита Цой.

«Это постоянная история. Однажды мы поспорили даже с Владимиром Матецким. Он говорит: „Я уверен, ты разведешься. Такого быть не может. Потому что ты, твоя семья и работа — это вещи несовместимые“. А я поспорила, что нет. Все очень даже ничего. Но я сейчас понимаю, что, конечно, он на 99,9% прав», — сказала певица.

Но Михайлову повезло: его жена Инна уже более пятнадцати лет рядом. И с каждым годом их любовь только крепнет.

«Секрет счастливого брака? Главное, что люди, когда встречаются, это надо очень ценить. В моем случае так произошло много лет назад, а итог счастливого брака — это дети», — высказался Стас Михайлов.

Инна поддерживает мужа во всех начинаниях. Даже когда он решил похудеть, села вместе с ним на диету. Стас делится: сложно держать себя в форме. Но чтобы хорошо смотреться в концертных нарядах и нравиться поклонницам, приходится идти на жертвы.

«Месяц попробуй не есть хлеб. Это очень важно. Хлеб и алкоголь — это все, с чего сразу набираешь», — рассказал исполнитель.

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Также певец каждый день занимается в тренажерном зале.

«Спортзал, баня… Это я очень люблю», — поделился Михайлов.

В последнее время Стаса часто обвиняют в злоупотреблении косметическими процедурами и даже подозревают в пластике. Но сам певец это отрицает.

«Какая пластика? Говорят про меня всю жизнь, значит, нужен еще», — ответил артист.

Михайлов заявляет, что секрет его цветущего внешнего вида прост: качественное питание, регулярная физическая активность и самое главное — близкие люди рядом.