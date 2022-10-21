Им не до русофобии: между РФ и Британией появилась надежда на понимание

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Charisius; Ruptly / Scottish Parliament; Ruptly; Telegram / Алексей Мартынов; 5-tv.ru

Такой вариант событий возможен с приходом нового правительства

С приходом нового правительства Великобритания, возможно, изменит политику в отношении России. В том смысле, что власти займутся реальными проблемами страны, а не будут искать врага там, где его нет. Таким предположением в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделился политолог Алексей Мартынов.

«Я подозреваю, что, наконец, они займутся антикризисными мерами, а они не вот этими всякими дурацкими химерами, типа оголтелой русофобии», — отметил он.

При этом обольщаться насчет потепления в отношениях двух стран не стоит. По словам эксперта, русофобия — это обязательная часть британской политики. Однако есть надежда на то, что страна хотя бы сменит приоритеты.

«Русофобия — это вообще такая обязательная составляющая британской политики в принципе. Но всему должны быть разумные меры. И я надеюсь, что досрочные парламентские выборы определенным образом стабилизируют и кризис, и все остальное», — пояснил политолог.

К слову, определиться с новыми кандидатами на пост премьера Британия должна на следующей неделе. Среди них, предположительно, снова Борис Джонсон, а также министр обороны Бен Уоллес и генсек казначейства страны Риши Сунак.

Ранее 5–tv.ru рассказывал, что Британия не хочет эскалации с Россией, по мнению депутата от Лейбористской партии Люка Полларда.