Не вышел в тираж: Сергей Жуков остается на пике популярности

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Исполнитель известен с конца 1990-х и по-прежнему востребован.

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков остается популярным с конца 1990-х. В частности, он занимает вторую строчку в рейтинге самых востребованных артистов на Новый год. Несмотря на то, что ему не удалось стать первым, таковым стал Леонид Агутин, Жуков смог обогнать победителя в плане заработков. Одно выступление исполнителя песни «Он тебя целует» оценивается в три миллиона рублей.

«Стабильность — признак мастерства! Сергей Жуков за четверть века на сцене не стал ни ретро, ни gold. Сегодня он также актуален и безумно популярен, как и в конце девяностых. Фит с ним (исполнение песни вместе со звездой — прим. ред.) — мечта всех юных звездочек», — прокомментировал популярность Жукова музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров в беседе с KP.RU.

Он также добавил, что среди важных качеств певца присутствуют теплота и душевность, на что в обществе явно есть запрос. По мнению Ашурова, это очень важно.

«На корпоративах хочется душевно посидеть, поплясать, выпить, поэтому и исполнитель должен быть соответствующий», — резюмировал Ашуров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сергей Жуков отметил семейный праздник.