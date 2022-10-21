В Советске установили светящуюся букву Z на границе с экономящей энергию Литвой

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Видимо, так в Советске хотели намекнуть соседям, что Литве стоит пересмотреть свою антироссийскую политику.

Яркий символ спецоперации установили в Калининградской области в городе Советске прямо на границе с Литвой. Светящаяся буква Z появилась на набережной реки Неман, разделяющей две страны. Вечером знак хорошо видно на литовском берегу? где теперь вынуждены экономить электричество и сидеть в темноте. Видимо, так в Советске хотели намекнуть соседям, что Литве стоит пересмотреть свою антироссийскую политику.

«Молодцы, горжусь своей страной. Мост королевы Луизы, Литва. Нет света — экономят свет! Экономят на той стороне»;

Отказываются от привычных благ сейчас не только литовцы. В Германии на фестивале Октоберфест в этом году решили незаметно сэкономить на пиве. Администрация Мюнхена провела проверку и выяснила: в каждой третьей кружке было на четверть меньше напитка, чем положено.

Очевидно, хозяева баров хотели увеличить прибыль, в том числе, чтобы оплатить неподъемные счета за электроэнергию. Правда, сами владельцы заведений списали все на ошибки неопытного персонала.