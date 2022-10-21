LG собирается уйти из России

LG может перенести завод из России в одну из соседних стран

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Сейчас производство южнокорейской бытовой техники расположено в Подмосковье, там выпускают холодильники, стиральные машины и телевизоры.

LG планирует закрыть завод в России и перенести предприятие в одну из соседних стран. Компания выбирает между Узбекистаном и Казахстаном.

Сейчас производство южнокорейской бытовой техники расположено в Подмосковье, там выпускают холодильники, стиральные машины и телевизоры. Практически все он уходят на внутренний рынок.

Только в прошлом году выручка составила 119 миллиардов рублей, из них чистая прибыль — 7 миллиардов.