Шестилетний ребенок забрался на подоконник на шестом этаже в Вологде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky; 5-tv.ru

Спасатели вскрыли квартиру, все вместе дождались маму и провели с ней профилактическую беседу.

Настоящую трагедию удалось предотвратить в Вологде. Там мальчик остался один дома, открыл окно и забрался на подоконник — дело происходит на высоте шестого этажа.

Полицию и МЧС вызвали соседи. Оказалось, родители ушли по делам, шестилетнему сыну выдали книжку и решили, что досуг ребенка обеспечен.

Спасатели вскрыли квартиру, все вместе дождались маму и провели с ней профилактическую беседу. Рассказав, что примерно за полгода в России выпали из окна более 600 детей, многие из них погибли.