Минобороны РФ сообщило об отражении четырех попыток прорыва ВСУ

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В общей сложности в этих попытках уничтожены порядка 150 военнослужащих киевского режима.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки позиций российской армии. Возрастает количество попыток прорвать оборону Вооруженных сил РФ.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, боевики пытались по два раза прорваться на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

«На Краснолиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец. <…> На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп <…>», — рассказал Конашенков.

По его словам, в общей сложности в этих попытках уничтожены порядка 150 военнослужащих киевского режима. На Запорожском направлении отражены атаки мелких групп боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ нанесли прицельный удар по гражданской переправе через Днепр в Херсоне. В результате погибли четыре человека, в том числе журналисты. По словам заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, таким образом ВСУ пытаются уничтожить освещающих ситуацию в Херсоне сотрудников СМИ.