Лазарев поприветствовал Лорак после ее отсутствия: «Мы скучали!»

Сергей Лазарев отреагировал в соцсетях на возвращение Лорак в профессию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артистка никак не комментировала актуальные мировые события, многие думали, что она покинула Россию.

Артист Сергей Лазарев поприветствовал свою коллегу по цеху певицу Ани Лорак. Исполнительница анонсировала свое возвращение в профессию в конце сентября.

«Мы скучали! С возвращением», — написал Лазарев.

К слову, с февраля звезда выпустила новую песню под названием «Лабиринт», текст которой посвящен любовным страданиям и разбитому сердцу. Помимо этого, селебрити никак не комментировала актуальные события, многие думали, что она покинула РФ и больше не будет строить здесь карьеру. Однако недавно женщина вышла на связь, пишет 7Дней.ru.

«Люблю и буду любить близких душой людей. Верю, что настоящая любовь пройдет все жизненные испытания», — заявила певица.

До этого Лорак отменила все ближайшие концерты в России, собираясь на гастроли в Европу, но тур по городам Чехии и Германии сорвали хейтеры исполнительницы. Также она попала под санкции Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, после чего похорошела Ани Лорак.