Песков сказал, когда завершится частичная мобилизация в РФ

Песков не назвал точных сроков завершения частичной мобилизации в РФ

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Ранее, 14 октября, президент России Владимир Путин заявлял, что частичная мобилизация в России будет завершена в течение ближайших двух недель.

В некоторых регионах России уже завершилась частичная мобилизация граждан. Теперь мобилизованные и добровольцы проходят боевую подготовку на полигонах на территории РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, когда в России завершится частичная мобилизация.

«Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет», — сказал он в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что информация о том, что мобилизованных одной из бригад отправили на фронт без должной подготовки, будет проверяться.

Также пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не обсуждали возможность продления срока службы в армии для срочников до двух лет и вопрос призыва женщин на военную службу.

Ранее, 14 октября, президент России Владимир Путин заявлял, что мероприятия по частичной мобилизации в России будут завершены в течение ближайших двух недель.

Как сообщал 5-tv.ru, в Госдуме предложили платить алименты для детей мобилизованных из бюджета.