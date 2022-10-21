Спасенный в Черном море Легостаев: «Я так однажды чуть не утонул»

Фото, видео: Личный архив Константина Легостаева; 5-tv.ru

Певец в свои 46 лет может похвастаться отличной физической формой. А все потому, что с детства закаляется и плавает в холодной реке. И вообще воду считает родной для себя стихией.

Кто-то любит гонять на автомобиле, кто-то отрывается в спортзале, а певец и композитор Константин Легостаев плавает по несколько часов в море или реке. И это несколько раз, правда, чуть не сыграло с ним злую шутку. Однажды певец чуть не утонул, пока друзья отдыхали и выпивали у костра. Об этом финалист «Фабрики звезд — 5» рассказал в эксклюзивном интервью ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru.

Вернемся на две недели назад. Все СМИ были в панике до утра, когда сначала появилось видео, потом появились сообщения, а никто не понимал. Константин нырнул в пучину Черного моря и выплыл только под утро. Как так произошло?

На самом деле я хочу сказать, что почему все это вылезло в СМИ? Если бы я поехал бы туда один, все было бы, наверное, практически так же. Абсолютно. Только это бы не выглядело бы СМИ. Я, например, если езжу отдыхать, то раньше. Сейчас я давно уже не выезжал там. Сказал бы, наверное, несколько лет, если в Черногорию ездил, то я любил плавать там часов по пять, наверное, в Адриатическом море, которое, кстати, было не теплее, чем в этот раз в Сочи, когда я был в Сочи, была вода 23,5 градуса была. То есть это для меня это вообще парное молоко.

А я люблю вот эту тему. Это моя стихия. Ну и вот под закат примерно мы пошли. Небольшая компания. Мы на следующий день были должны снимать уже. Мы пошли с моим администратором Владимиром, с Олесей, которая выступала продюсером съемок. Я, в принципе, говорил им, что я надолго поплыл, если что, мои вещи заберите спокойненько.

Я поплыл под закат. Потом как-то сменилось течение. Бывает такое. В Анапе часто с людьми такое случается. Ты плывешь к берегу, а тебя наоборот, еще дальше относит. Некоторые люди суетятся, шарахаются все — помогите, спасите. И ничем хорошим это не заканчивается. Потому что когда начинаешь паниковать, я один раз чуть не утонул, когда я панику поднял. Это было лет 20 назад, наверное, в Неве холодной купался.

Ну и вот уже стемнело, солнце село, дождь начался. Волны были. Штормовое предупреждение было, но волны были такие, которые качают. Не захлестывают. Все нормально. Расслабился. Ну, мне нормально с легким брассом. Просто держишься на воде. Так вот, кайф выше все соленой воды, да немножечко облаков. Ничего страшного.

Я до ноября месяца купаюсь, пока лед не встанет. И в Москве, и в Питере мои друзья все это прекрасно знают. Я люблю такие большие заплывы там, в Индии, очень далеко заплывал именно на ночь. Но я люблю спокойствие. Это мне не передать. Кто-то по горам лазает, кто-то на охоту ходит, кто-то на рыбалке там бухать неделями.

Константин подчеркивает — проплавал он по факту чуть больше десяти часов, а не сутки, как написали многие СМИ. Утром он выплыл в нескольких километрах на другом пляже и попросил очевидцев довезти его отеля.

Все уже сел на лавку, уже расслабился все. И бах уже полиция подъезжает. Я думаю, все тихо, так спокойно, нормально. И меня привозят как раз в этих же плавках не в гостиницу, а в полицию меня привозят. А там уже и репортеры, и все. Весь этот просто ах, многоточие… Я просто тогда уже понял, что бучу подняли хорошую…

Ну, подняли, спустя семь часов. А что семь часов делали? Честно выполняли поручение? А потом решили не поверить?

Испугались, наверное… Если бы рядом со мной были бы не они, а были бы мои друзья, которые меня хорошо знают. Бучи никакой бы не подняли. Потому что я помню, когда в Черногории мы отдыхали, я уплыл тоже. Погода была прямо конкретно шторм был вообще. Я приземлился на берег только раза с третьего, потому что там большие такие камни, и меня пару раз долбило об эти камни, я голову себе разбил. Я прихожу туда к ним, где они сидели, а они забыли вообще. Они думали — я уже дома. А ничего, говорю, что вот мои вещи с вами здесь лежат?

А ночью в Черном море о чем думали?

Там такая музыка хорошая. Там так тихо. Там нет ни шума, ничего.

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