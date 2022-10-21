Выжившая журналистка об обстреле Антоновского моста ВСУ: «Была колонна мирных»

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Девушка отметила, что ее спас коллега, с которым тоже все в порядке, но, к сожалению, без жертв не обошлось.

Подробности обстрела Антоновского моста со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказала выжившая журналистка Влада Луговская. Видео опубликовано в Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Со мной все хорошо, из меня достали осколок, прилетевший мне в грудь. Попал он впоследствии ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту. Мы с колонной журналистов стояли и ждали переправу. Я сидела на заднем сиденье, произошел резкий взрыв. Я не знаю, что сказать, но я уверена в том, что видела — военных там не было, это была колонна мирных людей, которые хотели эвакуироваться из города», — прокомментировала девушка.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса от неонацистов в конце февраля. Националисты стали использовать мирных людей в качестве живого щита, уничтожая при этом жизненно важные объекты инфраструктуры. К РФ присоединились четыре региона в результате референдумов — Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах атаки по переправе в Херсоне.