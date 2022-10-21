Переживания Вайкуле за музыканта с Украины не оценили: «Да иди ты лесом!»

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Селебрити порвала все связи с РФ, где еще недавно была популярной, и дружит со сбежавшими из страны артистами.

В сети не оценили переживания певицы Лаймы Вайкуле за музыканта с Украины. Исполнительница плакала во время трогательной речи, но ее переживания не восприняли всерьез. Пользователи до сих пор хейтят звезду за это. К слову, аудитория не постеснялась бранных комментариев в адрес Вайкуле.

«Да иди ты лесом, надо было умолять еще в 2014 году. Почему молчали, ответьте нам убогим, а теперь плачете? Совсем не убедительно»; «Как смешно на это смотреть. Актриса никудышная, так слезу и не выдавила»; «Что за фальш?! Смотреть противно!» — негодовали юзеры.

Селебрити порвала все связи с РФ, где еще недавно была популярной. Кроме того, исполнительница песни «Акапулько» дружит с коллегой по цеху Аллой Пугачевой, уехавшей в Израиль. Известно, что Вайкуле защищала подругу от критики журналистки Маргариты Симоньян, пишет StarHit.ru.

«Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галкина*. Создается впечатление, что по каким-то причинам Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре», — говорила звездная блондинка.

На фоне спецоперации России на Украине мир шоу-бизнеса разделился на несколько лагерей, состоящих из поддерживающих, критикующих власти России и относящихся к политике нейтрально.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где впервые появилась Вайкуле.

* — признан иноагентом в РФ.