Стало известно имя погибшего при обстреле Херсона журналиста

Журналист Клоков умер при обстреле переправы в Херсоне со стороны ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Gabriele Hanke

Со стороны противника было выпущено 12 ракет, 11 из которых сбила система ПВО.

Российский журналист и продюсер Олег Клоков умер во время обстрела украинскими националистами переправы в Херсоне из HIMARS. Трагедия произошла, когда люди передвигались на левый берег Днепра. Главной целью боевиков стали представители российских СМИ.

Как отметила заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева, Клоков по собственному желанию прибыл в Херсон для развития телеканала «Таврия». Там он находился еще с начала октября.

До этого журналист вел деятельность в нескольких российских телеканалах, среди них — Первый канал. В том числе Клоков работал в правительстве Москвы.





Олег Клоков. Источник фото: Telegram / Губарева Катерина\

Ранее сообщалось о смерти четырех человек под обстрелами на переправе. Восемь граждан получили ранения. Сама атака ВСУ произошла сегодня ночью.

Известно, что со стороны противника было выпущено 12 ракет, 11 из которых сбила система ПВО. Одна ракета ударила в районе Антоновского моста, через который и производилась гражданская переправа для перемещения жителей в безопасное от обстрелов место.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий попавшего под удар ВСУ на переправе в Херсоне журналиста. По его словам, воцарилась паника.