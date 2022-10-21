Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

О начале бракоразводного процесса стало известно этим летом, через три месяца после рождения дочери Ланы.

Российский рэпер Птаха развелся со своей женой Ланой. Об этом говорится на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

В документе говорится, что судебное дело было удовлетворено 20 октября 2022 года. Истцом выступила Нуриева Лана Владимировна, а ответчиком — Нуриев Давид Борисович (настоящее имя Птахи). В судебный участок дело поступило 16 июня текущего года.

Этим летом жена музыканта Лана объявила о разводе через три месяца после рождения их дочери. Причиной стали подозрения Птахи в изменах. Первое предательство, по словам Ланы, произошло несколько лет назад. Девушка рассказывала, что чувствует пустоту и растерянность, но просила подписчиков не жалеть ее. Также она отметила, что не будет препятствовать общению Птахи с дочерью.

Дочь по имени Сияна родилась у пары 11 апреля 2022 года. Также у рэпера есть взрослая дочь по имени николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу «Пацанки».

Как ранее писал 5-tv.ru, Птаха воссоединился с женой Ланой на крещении четырехмесячной дочери. трогательным видео супруги поделились в социальных сетях.