Стремоусов назвал причину атаки по переправе в Херсоне
Стремоусов: удар по журналистам в Херсоне был целенаправленным
Фото: 5-tv.ru
Он заявил, что наводка ракет на Антоновский мост в районе переправы была не случайной.
Ракетная атака по переправе в Херсоне была сознательно направлена против перемещавшихся журналистов. С таким заявлением выступил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Мы делаем выводы, что стреляли специально, целенаправленно по журналистам. Чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка», — заявил он в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадали восемь человек, четверо погибли.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар боевики ВСУ нанесли в ночь на 21 октября из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.