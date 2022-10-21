Кричи, смейся и плачь: почему опасно держать эмоции при себе

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В душе воспитанного и порядочного человека часто «черти» водятся. И до добра это не доведет — из будущего таким пациентом «машет рукой» психиатр и целая команда других врачей.

Сдержанному человеку можно позавидовать: эмоции не мешают ему в работе, личной жизни, финансовых делах. Ему проще строить отношения с людьми, да и со стороны такой человек выглядит успешным и примером для подражания. Но хорошо ли на самом деле держать свою душу в «узде», если в ней кипят страсти и водятся «черти»? Чем это может закончиться для человека — он еще закалит дух или станет пациентом психиатра? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила психолог-расстановщик и невролог Эрстея Дэйс.

Она отметила, что равнодушие может быть превалирующей чертой характера, в единичных случаях — это временное состояние, в тотальных — симптом начинающего психического расстройства и указывает на ряд соматических заболеваний. Особенно стоит переживать за последствия, когда человек проявляет безразличие к самому себе: что есть, во что одеваться, где и кем работать, куда идти.

«В такой ситуации уже невозможно оправдать возникшее состояние психически истощением или перенесенными травмами, эгоизмом или распределением сил только по основным задачам», — отметила врач.

В конечном итоге такое равнодушие приводит к деградации. А причинами могут послужить перенесенные стрессы, систематичные напряжения. И часто все это родом из детства, по словам эксперта. Родители пытаются закалить своих чад, запрещают выражать эмоции, привить нормы морали. Иногда так увлекаются строгостью, что побочных эффектов больше, чем положительных.

«Предшествующие высокие перенапряжения, постоянная жизнь в позиции долженствования приводит к тому, что человек разучивается хотеть и желать. Эти функции психики постепенно атрофируются, и остается только жизнедеятельность, как у зомби», — подчеркнула собеседница.

Страдает не только психика, но и физическое здоровье человека. Исследования доказывают, что у сдержанных, равнодушных людей возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечной-сосудистой системой.

«В стрессовой ситуации выбрасывается кортизол, адреналин, тироксин. Это он служит причиной возникновения инфарктов, инсультов, ухудшения кровоснабжения внутренних органов у детей, не умеющих управлять своими эмоциями, возникают длительные депрессивные состояния», — констатирует невролог.

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