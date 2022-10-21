Кто на новенького: названы имена возможных преемников Лиз Трасс

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На фоне отставки премьера партия Лейбористов требует провести досрочные выборы в парламент.

Премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку. Она руководила партией менее 45 дней. Отмечается, что политик занимала пост самое короткое время. Бывший министр финансов Риши Сунак уже считается фаворитом среди букмекеров, исходя из ставок. По их прогнозам, шанс Сунака баллотироваться на пост главы правительства составляет 36%.

Далее идет экс-министр обороны Пенни Мордонт, а также нынешний глава военного ведомства Бен Уоллес. Их шансы составляют 18% и 9% соответственно. Не обошлось и без предыдущего лидера Бориса Джонсона — ему букмекеры отводят 7%, пишет EADaily.

К слову, глава Лейбористской партии Кейр Стармер призвал провести досрочные парламентские выборы. По данным последних опросов, поддержка избирателей лейбористов опережает консерваторов на 25−30%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто может сменить Лиз Трасс.