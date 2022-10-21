Американский канал NBC перепутал Белгород с Киевом

В репортаже NBC о ситуации в Киеве по ошибке показали последствия удара ВСУ по Белгороду

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Лисковец; 5-tv.ru

Только вот про обстрелы Белгородской области в эфире Эн-Би-Си решили вообще не упоминать.

О проблемах с электроэнергией на Украине сегодня хотел рассказать американский телеканал Эн-Би-Си. Но в итоге случайно показал последствия ударов ВСУ по России.

Сотрудники телеканала допустили ошибку в материале про атаки дронов «Герань» по Киеву. Когда ведущий говорил о разрушенных украинских электростанциях — на экране вдруг появились кадры из Белгородской области.

«Иран оказывает России техническую поддержку, помогая ей использовать смертоносные беспилотники. Атаки этих дронов действительно несут смерть и разрушения. Президент Зеленский заявил, что уничтожено 30% энергетических станций Украины», — сказал ведущий.

Очевидно, американские журналисты просто не отличают российских пожарных и спасателей от украинских. Не помогли даже надписи на спецодежде на русском языке.

Этот снимок сделан буквально неделю назад в Белгороде. В результате массированной атаки ВСУ там загорелась электроподстанция, половина города осталась без света. Также осколки сбитой украинской ракеты повредили жилой дом. Только вот про эти обстрелы в эфире Эн-Би-Си решили вообще не упоминать.