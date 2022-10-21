Bloomberg: разногласия в ЕС закончатся победой Путина

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Премьер Италии Драги призвал страны ЕС объединиться.

Разногласия в Евросоюзе могут закончиться победой президента России Владимира Путина. Об этом предупредил своих коллег уходящий премьер-министр Италии Марио Драги.

По данным агентства Bloomberg, политиr заявил, что экономика страны сейчас переживает рецессию, она отмечается фрагментацией рынка, и внутренние разногласия приведут к нежелаемым последствиям. В выигрыше в данной ситуации останется глава российского государства. Поэтому в ЕС должны объединиться, а не конфликтовать.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Берлускони попал в скандал из-за подаренного ящика водки из Москвы.