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В Незалежной заканчиваются ракеты, но она продолжает пытаться гнуть свою линию.

Украинской стороне не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы оборонять каждую часть страны. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Обозреватели пообщались с одним из офицеров украинской армии Владимиром Климиным. По словам военного, территории страны контролируются за счет разведданных, а также информации о ландшафте из-за нехватки систем ПВО.

«Сейчас наша ПВО — это буквально парень со «Стингером», — приводятся слова исполнительного директора Центра противодействия коррупции на Украине Дарьи Каленюк.

Отмечено, что большая часть украинских ПВО была создана в СССР. Сегодня большинству из них более 30 лет. Как подчеркнул начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, ПВО Украины скоро «перестанут справляться с целями». Кроме того, в Незалежной заканчиваются ракеты.

Россия начала спецоперацию в Донбассе в конце февраля для защиты населения от украинских неонацистов. ВС РФ и союзными силами освобожден ряд территорий. Также к России присоединено четыре новых региона — Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где на Украине произошла серия взрывов.