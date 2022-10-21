Дела сердечные: кардиолог о том, как маскируется инфаркт

Кардиолог Кондрахин: инфаркт может скрываться за болью в пояснице, руке и животе

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Скорее всего, вы «спускаете на тормозах» указанный симптом.

Инфаркт может проявляться без боли в области груди. Беспокоить могут поясница, рука или живот. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

«Инфаркт имеет определенные маски. Он может скрываться как боль в руке, как боль в животе, пояснице. Это все может оказаться заболеванием сердца», — предупредил специалист.

Он также отметил, что любая боль в грудной клетке считается потенциально опасной, поэтому при подобных ощущениях необходимо вызывать скорую помощь. Специалист подчеркнул, что лучше попасть к врачам с невралгией, нежели упустить инфаркт. Даже если человек в состоянии двигаться и болевые ощущения прекратились, говорит Кондрахин, сердце лучше все-таки проверить.

«Тогда будет ясно, что с ним произошло. Боль в сердце нельзя терпеть, нужно сразу обращаться в медицинское учреждение. Потому что чем позже выедет скорая, тем меньше шансов избежать последствий неприятных», — резюмировал Кондрахин.

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